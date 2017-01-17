Диалог крупнейших предприятий: белорусско-суданский бизнес-форум проходит 17 января в Хартуме

Новости Беларуси. Конкретные совместные проекты в эти минуты обсуждают и на бизнес-форуме. Здесь собрались представители деловых кругов обоих государств. 17 января основной переговорный день в Хартуме. Организатором бизнес-диалога выступила Белорусская торгово-промышленная палата и Федерация суданских бизнесменов и работодателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков крупных белорусских производителей и более сотни суданских бизнесменов. Интерес взаимного сотрудничества высказывают все: от производителей сельхозпродукции до фармацевтов. А гиганты машиностроения из Беларуси уже озвучивают итоги первых переговоров.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая комапния холдинга»:

Мы подписали сегодня дистрибьюторский договор по реализации коммунальной, строительной, сельскохозяйственной техники. Мы надеемся, что это точка, которая позволит нам реализовывать объемы техники и занимать определенную нишу на рынке.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Сегодня мы на этом форуме заключим контракт на поставку очередной партии автомобилей на сумму 500 тысяч евро. И в дальнейшем будем наращивать здесь свое присутствие.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Сегодня мы подпишем контракт на 50 единиц, а в дальнейшем будем обсуждать нашу работу или создавать сборочное производство, или использовать сборочное производство, которое будет у нас работать в Египте, в Александрии.

Диалог наших государств должен сыграть на рост взаимной торговли и инвестиций. Здесь и расстояния не помеха. Это подтверждает и число заявок участников бизнес-форума. Организатором выступила Белорусская торгово-промышленная палата и Федерация суданских бизнесменов и работодателей.

С нашей стороны привезли свои предложения представители самых крупных предприятий: от агрокомбината «Дзержинский» до МТЗ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Они крайне заинтересованы в партнерских отношениях практически во всех отраслях экономики. Но, пожалуй, можно выделить четыре основные, в которых они заинтересованы. Это промышленность, все, что связано с нашим машиностроением. Наши марки известны здесь еще с советских времен. Вторая позиция – это, конечно, аграрный сектор. Сегодня 84 млн га – это сельскохозяйственные угодья. Третий сектор – это фармацевтика. Здесь тоже сказалась международная изоляция. И сегодня Беларусь здесь может очень сильно и очень серьезно помочь суданским партнерам. И, наконец, горнодобывающая промышленность.

Хашим Али Мухамед, заместитель главы Федерального союза бизнесменов (Республика Судан):

Судан – это аграрная страна. У нас развито животноводство. Мы очень нуждаемся в белорусской технике для дальнейшего развития. Ваша продукция известна в Судане. Она очень хорошо работает.

Основной переговорный день в Хартуме продолжается. Заметно, что суданские бизнесмены с азартом рассматривают возможность зайти на рынок Беларуси. В свою очередь представители наших деловых кругов с перспективой рассматривают суданских партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.