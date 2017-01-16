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В скором времени свободные участки под строительство инвесторы смогут выбирать в электронной базе

16 января 2017 17:09
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Новости Беларуси. Интерактивное знакомство. Свободные участки под строительство в Минске потенциальные инвесторы смогут выбирать в электронной базе.

В ней будут собраны и объеденены данные проектов детального планирования.

Такую работу проделает проектная организация «Минскградо».

В 2017 году деятельность предприятия будет направлена на разработку градостроительной документации для столицы,

улучшение качества проектов, сокращение сроков согласования всех необходимых для строительства документов и повышение эффективности производства, а также поиск новых рынков сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Акинчиц, директор УП «Минскградо»:
Планируется, что база будет в электронном виде, что гораздо упроститься работа и администраций районов города, и Комитета архитектуры и градостроительства. Благодаря чему в более короткий срок можно будет ознакомиться с планируемыми изменениями в той или иной части города Минска и увидеть существующим либо перспективным функциональное назначение конкретного земельного участка.  

# Экономика # Инвестиции в Минск # Сергей Акинчиц

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