В скором времени свободные участки под строительство инвесторы смогут выбирать в электронной базе

Новости Беларуси. Интерактивное знакомство. Свободные участки под строительство в Минске потенциальные инвесторы смогут выбирать в электронной базе.

В ней будут собраны и объеденены данные проектов детального планирования.

Такую работу проделает проектная организация «Минскградо».

В 2017 году деятельность предприятия будет направлена на разработку градостроительной документации для столицы,

улучшение качества проектов, сокращение сроков согласования всех необходимых для строительства документов и повышение эффективности производства, а также поиск новых рынков сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Акинчиц, директор УП «Минскградо»:

Планируется, что база будет в электронном виде, что гораздо упроститься работа и администраций районов города, и Комитета архитектуры и градостроительства. Благодаря чему в более короткий срок можно будет ознакомиться с планируемыми изменениями в той или иной части города Минска и увидеть существующим либо перспективным функциональное назначение конкретного земельного участка.