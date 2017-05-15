Новости экономики за 15.05.2017

Новости Беларуси. 360 миллионов долларов. Именно на такую сумму в нашей стране открыто депозитов на семейный капитал. И это почти за 2,5 года. Только за апрель прирост на 11 миллионов долларов. В международный день семьи наш экономический обозреватель подсчитала, сколько семей уже воспользовались новым видом долгосрочной поддержки многодетных.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ

Размер счета 10 тысяч долларов. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин. В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей. Потратить деньги можно на обучение, лечение или улучшение жилищных условий.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ

За последние 2 года средняя ставка по валютным депозитам физлиц упала в 3 раза до 1,8% годовых. Вкладчики ищут альтернативные способы инвестирования и присматриваются к рынку корпоративных облигаций.

Инвестиции в облигации помогают сохранить капитал с доходом, существенно превышающим ставки по банковским депозитам. Кроме этого их можно продавать, не дожидаясь срока погашения и не надо уплачивать подоходный налог.

УСПЕТЬ УПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

К слову, сегодня истекает срок уплаты подоходного налога за 2016 год. Уже завтра начнет начисляться пеня. За нарушение срока представления налоговой декларации, как и за просрочку, придется заплатить штраф.

Если неуплаченная сумма сбора превышает одну базовую величину, то штраф в размере 15%, но не меньше половины базовой величины. То есть от 11,5 рублей и выше. Подоходный можно уплатить в отделениях банка и почтовой связи, в инфокиосках и платежно-справочных терминалах либо через интернет-банкинг.