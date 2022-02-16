Британцы составили рейтинг стран с самым дешёвым интернетом. На каком месте Беларусь?

По этому показателю наша страна попала в топ-10 мировых поставщиков. Рейтинг составили британские специалисты. Всего в списке – 110 государств. По версии экспертов, один из самых доступных пакетов услуг у россиян. Месячный трафик им обходится в 17 белорусских рублей. Наиболее комфортные условия в ценовом плане также в таких странах, как Румыния, Турция, Индия и Вьетнам. А вот самые высокие платежи в Эфиопии. В пятерку с дорогой широкополосной связью также входят Объединенные Арабские Эмираты, страны Африки и Ближнего Востока.

Другие новости экономики за 16 февраля читайте здесь.