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Британцы составили рейтинг стран с самым дешёвым интернетом. На каком месте Беларусь?

16 февраля 2022 16:27
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Новости Беларуси. Тарифы белорусского широкополосного интернета оказались одними из самых дешевых на планете, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Британцы составили рейтинг стран с самым дешёвым интернетом. На каком месте Беларусь?-1

По этому показателю наша страна попала в топ-10 мировых поставщиков. Рейтинг составили британские специалисты. Всего в списке – 110 государств. По версии экспертов, один из самых доступных пакетов услуг у россиян. Месячный трафик им обходится в 17 белорусских рублей. Наиболее комфортные условия в ценовом плане также в таких странах, как Румыния, Турция, Индия и Вьетнам. А вот самые высокие платежи в Эфиопии. В пятерку с дорогой широкополосной связью также входят Объединенные Арабские Эмираты, страны Африки и Ближнего Востока.

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# Интернет # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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