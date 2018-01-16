Новости экономики за 16.01.2018
Новости Беларуси. В 2017 году о белорусских товарах узнали в 17 новых странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде всего, на экспорт уезжали наши продукты, причем даже в экзотические государства с определенными ограничениями при употреблении пищи.
ЭКСПАНСИЯ ПРОДУКТОВ
По данным Минсельхозпрода, за 2017 год за границу было продано продовольствия на 5 миллиардов долларов, а география поставок увеличивалась на 17 государств. Причем активность проявили почти все крупные национальные игроки. Так белорусское продовольствие появилось на полках магазинов в Бахрейне, Индонезии, Новой Зеландии, Малайзии, Монголии и, например, на острове Мадагаскар.
При этом контракты почти везде на сумму с шестью нулями в американской валюте. Ну а на какие-то рынки поставки просто значительно увеличились. Лидерами стали Китай и Иран. В последнюю страну товары шли, в том числе и с маркировкой «халяль», это особое требование для мусульманских стран.
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
Составлен рейтинг самых предприимчивых регионов страны. Считали по числу желающих заниматься своим бизнесом, проще говоря учитывали количество индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей. Первое место заняла Минская область, второе – Гродненская. Там в столичном регионе 26 ипэшников на тысячу, под Гродно – 23. В безусловных лидерах пока столица, поэтому в этот рейтинг Минск можно не включать.
Меньше всего бизнесменов в Витебской области, менее 2 % населения. Большинство предпринимателей занимается торговлей, строительством и перевозками. В каждом регионе в этих сферах работает более половины зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. В Минске же свои особенности, в тройку лидеров после торговцев попали дизайнеры и фотографы.
ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ
Программа факультативов по основам финансовой грамотности утверждена Министерством образования. Обучаться будут школьники 8-х и 9-х классов. В программу включены такие основные направления финансовой грамотности, как доходы и расходы; финансовое планирование и бюджет; личные сбережения; кредитование; инвестирование; страхование; риски и финансовая безопасность; а так же основы финансовой математики.
Не обойдется и без современных тенденций, так например, один из курсов для 9-го класса будет называться «Цифровой банкинг». На изучение учебного материала программы отводится 1 академический час в неделю.
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