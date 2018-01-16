Новости экономики за 16.01.2018

Новости Беларуси. В 2017 году о белорусских товарах узнали в 17 новых странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, на экспорт уезжали наши продукты, причем даже в экзотические государства с определенными ограничениями при употреблении пищи.

ЭКСПАНСИЯ ПРОДУКТОВ

По данным Минсельхозпрода, за 2017 год за границу было продано продовольствия на 5 миллиардов долларов, а география поставок увеличивалась на 17 государств. Причем активность проявили почти все крупные национальные игроки. Так белорусское продовольствие появилось на полках магазинов в Бахрейне, Индонезии, Новой Зеландии, Малайзии, Монголии и, например, на острове Мадагаскар.