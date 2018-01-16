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Проводить финансовые операции с криптовалютой в Беларуси можно с 28 марта. Но с одним условием

16 января 2018 16:07
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Новости Беларуси. С 28 марта в нашей стране можно легально проводить финансовые операции с токенами или криптовалютой, но есть одно условие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводить финансовые операции с криптовалютой в Беларуси можно с 28 марта. Но с одним условием-1

Информация размещена на сайте Парка высоких технологий. Дело в том, что именно с 28 марта вступает в силу декрет №8 «О развитии цифровой экономики», а согласно этому документу операции с криптовалютой могут проводить только субъекты хозяйствования, которые в порядке, установленном декретом, стали резидентами ПВТ. Напомним, самая популярная в мире криптовалюта называется – биткоин и стоит на сегодняшний день более 11 500 долларов, подешевев правда за месяц на 42%.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

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