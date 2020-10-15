МВФ подсчитал убытки из-за пандемии коронавируса и изменения климата

Новости мира. Международный валютный фонд подсчитал мировые убытки из-за пандемии коронавируса. 28 триллионов долларов потерянного валового внутреннего продукта прогнозируют эксперты-аналитики МВФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий госдолг всех стран достигнет 100 % мирового ВВП в 2021 году. Казалось бы, что может быть хуже последствий пандемии?

МВФ обращает внимание на изменения климата. В последнее десятилетие прямой ущерб от связанных с климатом катастроф составил более триллиона долларов. Пришло время инвестировать в так называемые зеленые проекты. Директор-распорядитель Международного валютного фонда выступила с заявлением.