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МВФ подсчитал убытки из-за пандемии коронавируса и изменения климата

15 октября 2020 15:18
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Новости мира. Международный валютный фонд подсчитал мировые убытки из-за пандемии коронавируса. 28 триллионов долларов потерянного валового внутреннего продукта прогнозируют эксперты-аналитики МВФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ подсчитал убытки из-за пандемии коронавируса и изменения климата-1

Общий госдолг всех стран достигнет 100 % мирового ВВП в 2021 году. Казалось бы, что может быть хуже последствий пандемии?

МВФ обращает внимание на изменения климата. В последнее десятилетие прямой ущерб от связанных с климатом катастроф составил более триллиона долларов. Пришло время инвестировать в так называемые зеленые проекты. Директор-распорядитель Международного валютного фонда выступила с заявлением.

МВФ подсчитал убытки из-за пандемии коронавируса и изменения климата-4

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда:
Учитывая низкие процентные ставки, правильные инвестиции сегодня могут завтра дать дивиденды вчетверо: предотвратить будущие убытки, обеспечить экономическую выгоду.

Больше новостей экономики за 15 октября здесь.

# Коронавирус # Кристалина Георгиева # Наталья Надольская # Фотофакт

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