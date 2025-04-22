В Германии растёт количество отказов от службы в армии

По данным Минобороны, количество заявлений об отказе от военной службы за последние два года увеличилось почти втрое. В армии уже заявили об острой нехватке кадров. Теперь выполнить поставленную ранее задачу – увеличить численность Бундесвера до 203 тысяч служащих к 2031 году – вряд ли получится. Сейчас в армии ФРГ служат чуть более 180 тысяч человек.