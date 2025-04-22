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В Германии растёт количество отказов от службы в армии

22 апреля 2025 07:22
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Национальная безопасность Германии под угрозой. Жители страны не хотят защищать родину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии растёт количество отказов от службы в армии-2

По данным Минобороны, количество заявлений об отказе от военной службы за последние два года увеличилось почти втрое. В армии уже заявили об острой нехватке кадров. Теперь выполнить поставленную ранее задачу – увеличить численность Бундесвера до 203 тысяч служащих к 2031 году – вряд ли получится. Сейчас в армии ФРГ служат чуть более 180 тысяч человек.

# Новости Германии

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