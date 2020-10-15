Порвать старую одежду и сделать из неё новую. В Стокгольме запустили необычный сервис

Новости Швеции. В Стокгольме запущен инновационный метод поощрения переработки. Старая изношенная одежда на глазах превращается в новую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатель приносит в магазин неликвид, который помещают в специальный агрегат. Он порвет и измельчит ткань, а из полученных волокон сошьет новую вещь. Весь процесс происходит на глазах у клиента и занимает около 5 часов. Стоимость услуги не более 40 рублей.