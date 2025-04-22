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В польском обществе растёт недовольство украинскими беженцами

22 апреля 2025 07:11
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В польском обществе растет недовольство украинскими беженцами, которых в стране уже более полутора миллионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польском обществе растёт недовольство украинскими беженцами-2

Так, поляки уверены, что украинцы живут намного лучше их. В сфере здравоохранения граждане отмечают долгое ожидание приема у врача или нехватку коек в больницах, виня в этом именно украинцев. Эксперты говорят про общеевропейский тренд – симпатии к беженцам все меньше. Теперь в ЕС ищут любую причину, чтобы попрощаться с незваными гостями.

# Международная политика

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