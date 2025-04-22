В польском обществе растёт недовольство украинскими беженцами

В польском обществе растет недовольство украинскими беженцами, которых в стране уже более полутора миллионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, поляки уверены, что украинцы живут намного лучше их. В сфере здравоохранения граждане отмечают долгое ожидание приема у врача или нехватку коек в больницах, виня в этом именно украинцев. Эксперты говорят про общеевропейский тренд – симпатии к беженцам все меньше. Теперь в ЕС ищут любую причину, чтобы попрощаться с незваными гостями.