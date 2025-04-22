В аэропорту Флориды загорелся самолёт

В США продолжается серия авиаинцидентов. Очередной серьезный нарушил работу аэропорта во Флориде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В США продолжается серия авиаинцидентов. Очередной серьезный нарушил работу аэропорта во Флориде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там при выезде на взлетную полосу у авиалайнера загорелся двигатель. Около 300 пассажиров и десять членов экипажа эвакуировались по надувному трапу. Спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без жертв и пострадавших. Подобное происшествие случилось в марте в аэропорту Денвера. Там также при выезде на взлетную полосу загорелся двигатель самолета. Тогда пассажиры покинули лайнер с крыла.