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В аэропорту Флориды загорелся самолёт

22 апреля 2025 07:24
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В США продолжается серия авиаинцидентов. Очередной серьезный нарушил работу аэропорта во Флориде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Флориды загорелся самолёт-2

Там при выезде на взлетную полосу у авиалайнера загорелся двигатель. Около 300 пассажиров и десять членов экипажа эвакуировались по надувному трапу. Спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без жертв и пострадавших. Подобное происшествие случилось в марте в аэропорту Денвера. Там также при выезде на взлетную полосу загорелся двигатель самолета. Тогда пассажиры покинули лайнер с крыла.

# ЧП # Авиакатастрофа

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