В аэропорту Флориды загорелся самолёт

Там при выезде на взлетную полосу у авиалайнера загорелся двигатель. Около 300 пассажиров и десять членов экипажа эвакуировались по надувному трапу. Спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без жертв и пострадавших. Подобное происшествие случилось в марте в аэропорту Денвера. Там также при выезде на взлетную полосу загорелся двигатель самолета. Тогда пассажиры покинули лайнер с крыла.