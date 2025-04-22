Второй раунд переговоров Европы и США по Украине пройдёт в Лондоне 23 апреля

Второй раунд переговоров Европы и США по решению украинского конфликта анонсирован в Лондоне на завтра, 23 апреля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первый раунд состоялся на прошлой неделе в Париже. Во время встречи представители США передали украинской стороне документ, в который вошли принципиальные для России требования. Ожидается, что завтра в Лондоне стороны обсудят план прекращения огня, а американские посланники получат ответ от Киева, который смогут передать Москве.