Новости экономики за 14.06.2019

Новости Беларуси. Зачем белорусским НПЗ казахстанская нефть, что позволило отечественным производителям сухого молока ворваться в число лидеров китайского рынка и сколько наличных денег сейчас находится в обращении? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан готов поставлять нефть на белорусские НПЗ

БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХОГО МОЛОКА ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИВАЮТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ

Минская область и руководство китайского города Чунцин договорились о регулярных поставках сухого молока. Сейчас формируется железнодорожный состав с продукцией на 700 тысяч долларов. Согласно достигнутым договоренностям, подобный груз будет отправляться ежемесячно.