Прямой эфир

Беларусь во второй десятке европейского рейтинга доступности природного газа для населения

14 июня 2019 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В обновленном европейском рейтинге доступности природного газа для населения Беларусь по итогам первого полугодия 2019-го сохранила за собой 12 строку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из бывшего Советского Союза выше нас только гиганты газодобычи – Казахстан и Россия. Они расположились, соответственно, на третьем и втором месте. На первом – маленький, но богатый Люксембург. В самом низу списка из 33 стран Болгария, Молдова и Украина. Жители этих государств на свою среднюю зарплату могут приобрести газа меньше всех.

Больше новостей экономики за 14 июня здесь.

# Газопровод # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 14.06.2019
14 июня 2019 16:22

Новости экономики за 14.06.2019

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ
13 июня 2019 17:50

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества
13 июня 2019 17:24

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества