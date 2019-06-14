Беларусь во второй десятке европейского рейтинга доступности природного газа для населения

Новости Беларуси. В обновленном европейском рейтинге доступности природного газа для населения Беларусь по итогам первого полугодия 2019-го сохранила за собой 12 строку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из бывшего Советского Союза выше нас только гиганты газодобычи – Казахстан и Россия. Они расположились, соответственно, на третьем и втором месте. На первом – маленький, но богатый Люксембург. В самом низу списка из 33 стран Болгария, Молдова и Украина. Жители этих государств на свою среднюю зарплату могут приобрести газа меньше всех.