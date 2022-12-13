Новости экономики за 13.12.2022

Новости Беларуси. Создать простые и понятные условия для ведения бизнеса, параллельно увеличив его участие в наполнении доходов бюджета. С 1 января 2023 года вводится налог на профессиональный доход. Какие профессии в перечне для уплаты налога и по каким ставкам? Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭКСПЕРТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПРЕДРЕКАЮТ БИЗНЕСУ ПЕРЕХОД ОТ РАСЧЕТОВ В «ТОКСИЧНЫХ» ДОЛЛАРАХ И ЕВРО В ПОЛЬЗУ «ДРУЖЕСТВЕННЫХ» ВАЛЮТ

Эксперты финансового рынка полагают, что в скором будущем бизнес уйдет от расчетов в «токсичных» долларах и евро в пользу «дружественных» валют. Уже сейчас в некоторых белорусских банках доля расчетов в юанях достигла 10 %. Напомним, Нацбанк с 12 декабря исключил евро из корзины иностранных валют, аргументировав решение ростом объемов внешней торговли Беларуси со странами ЕАЭС, прежде всего Россией, а также с Китаем. Купля-продажа европейской валюты не прекращается. Курс евро будет определяться ежедневно на основании информации о кросс-курсе евро к доллару на международных финансовых рынках. Ремесленники, фотографы, курьеры. Стало известно, кто будет платить новый налог для самозанятых. Подробнее. РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ ФИЗЛИЦ ВЫРОСЛИ ЗА ГОД НА 1,7 МИЛЛИАРДА