Новости экономики за 13.12.2022

Новости Беларуси. Создать простые и понятные условия для ведения бизнеса, параллельно увеличив его участие в наполнении доходов бюджета. С 1 января 2023 года вводится налог на профессиональный доход. Какие профессии в перечне для уплаты налога и по каким ставкам?
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПЕРТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПРЕДРЕКАЮТ БИЗНЕСУ ПЕРЕХОД ОТ РАСЧЕТОВ В «ТОКСИЧНЫХ» ДОЛЛАРАХ И ЕВРО В ПОЛЬЗУ «ДРУЖЕСТВЕННЫХ» ВАЛЮТ
Эксперты финансового рынка полагают, что в скором будущем бизнес уйдет от расчетов в «токсичных» долларах и евро в пользу «дружественных» валют. Уже сейчас в некоторых белорусских банках доля расчетов в юанях достигла 10 %. Напомним, Нацбанк с 12 декабря исключил евро из корзины иностранных валют, аргументировав решение ростом объемов внешней торговли Беларуси со странами ЕАЭС, прежде всего Россией, а также с Китаем. Купля-продажа европейской валюты не прекращается. Курс евро будет определяться ежедневно на основании информации о кросс-курсе евро к доллару на международных финансовых рынках.
Ремесленники, фотографы, курьеры. Стало известно, кто будет платить новый налог для самозанятых. Подробнее.
РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ ФИЗЛИЦ ВЫРОСЛИ ЗА ГОД НА 1,7 МИЛЛИАРДА
Рублевые депозиты физлиц за год выросли на без малого 2 миллиарда. В среднем в ноябре 2022 года на рублевых депозитах физлиц находилось чуть больше 10 миллиардов рублей. В прошлом ноябре это были менее 9 миллиардов. Рублевые вклады населения стали главным драйвером роста всего объема депозитов в целом. Многие белорусы несут свои сбережения в банки, рассчитывая на высокие ставки. Средняя сумма вклада на одного вкладчика в национальной валюте выросла на 393 рублей и составила 9 тысяч 400 рублей.
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