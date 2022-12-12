Новости экономики на РТР-Беларусь за 12.12.2022

Новости Беларуси. В Беларуси второй месяц подряд зафиксирована дефляция, отечественная легкая промышленность наращивает экспорт, а в 2023 году планируется построить больше жилплощадей при государственной поддержке. Подробности в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Уровень годовой инфляции в Беларуси устойчиво идет на спад В Беларуси продолжает расти уровень дефляции, сообщает Белстат. Это эффект от новых правил, которые «заморозили» многие ценники в стране. В ноябре стоимость товаров и услуг стала ниже, чем месяц назад, на процент. Индекс потребительских цен составил 98,9 %. Тенденция к снижению цен в Беларуси фиксируется с октября. Тогда ее уровень составлял 1 %. При этом уровень годовой инфляции остается двузначным, но устойчиво идет на спад. Среди групп торговых позиций в ноябре заметнее всего подешевели крупы и бобовые, рыба и морепродукты, парфюмерия и косметика, мебель, телевизоры. Почти на 10 % упали в цене туристические услуги. А вот билеты на воздушный и железнодорожный транспорт выросли в цене. Сезонное подорожание коснулось и овощей.

Отечественная легкая промышленность наращивает поставки в Азию Об этом сообщают представители концерна «Беллегпром». Темпы роста экспорта на восточные рынки – 137 %. Больше стали поставлять в Казахстан, Азербайджан, Армению, Индию. Впервые с нашей продукцией познакомили Таджикистан. Растет объем экспорта и в Китай: только за счет партий готовой кожи общий уровень поставок концерна в эту страну вырос вчетверо. Активно развивается сотрудничество с основным клиентом – Россией. Торговый дом белорусских производителей открылся в Московской области. Там предлагают более 3 000 наименований товаров от нескольких десятков предприятий – фарфор, стекло, текстиль и другое. Ожидается, что по итогам года общий уровень экспорта белорусской легкой промышленности увеличится более чем на 10 %.

План по жилищному строительству на 2022-й выполнен более чем на 85 % Стоимость жилого метра с господдержкой в этом году на 20 % ниже средней зарплаты. Такой уровень цен планируется сохранить и в 2023 году. В следующем году планируется возвести четыре миллиарда 300 миллионов квадратных метров жилья, из них около трети при поддержке государства. План по жилищному строительству на 2022-й выполнен более чем на 85 %. Первые в очереди на новоселье – многодетные семьи, в этом году для них построено на несколько сотен квартир больше, чем было изначально запланировано. В следующем жильем планируется обеспечить 9 300 таких семей. Много в Беларуси строится и частных домов. На такие площади приходится почти половина от общего ввода жилья по стране. Ожидается, что в следующем году процент таких построек увеличится: в силу вступает ряд указов по строительству. В заключение о ситуации на валютном рынке.