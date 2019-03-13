Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах

Новости Беларуси. Спрос на такую продукцию есть, однако для реализации проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии работают над базой. Сразу можно сказать, что стоимость расфасованного бензина будет выше, чем топлива на АЗС. Между тем, техническая возможность выпуска белорусского бензина в бутылках есть. «Белнефтехим» имеет производственные линии по фасовке осветительного керосина в пластиковую тару. Однако для фасовки других нефтепродуктов необходимо доработать все этапы технологического процесса, что потребует финансовых затрат.