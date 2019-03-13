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Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты

13 марта 2019 16:53
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Новости Беларуси. В ходе исследований оценивали правовые, политические и инфраструктурные условия с точки зрения дружественности к бизнесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследователи отметили возросший интерес к республике как к стране, благоприятной для ведения бизнеса, связанного с криптовалютой, после принятия в 2017 году президентского указа № 8 «О развитии цифровой экономики».

Изначально предназначенная для обеспечения работы биткоина, технология блокчейн сегодня стала основой для многочисленных инноваций. Например, появилась возможность следить за передвижением продукции по логистической цепочке и наблюдать на каждом этапе за состоянием товара. Частные лица и компании могут продавать продукцию без посредников, напрямую через блокчейн, более эффективно и безопасно.

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# It-технологии # Экономика

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