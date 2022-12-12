Новости экономики за 12.12.2022

Новости экономики – в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости экономики – в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
АНАЛИТИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БЕЛАРУСИ
Аналитики Евразийского банка развития отмечают рост золотовалютных резервов в Беларуси, а также поддержку курса белорусского рубля. В еженедельном обзоре банк объясняет увеличение резервов ростом цен на золото на мировом рынке, покупкой Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке. В обзоре говорится, что чистое предложение на внутреннем валютном рынке обеспечивается за счет роста в 2022 году продажи валюты нерезидентами. Этот фактор оказывает поддержку курсу белорусского рубля и может сохранить свое влияние в ближайшие месяцы.
Беларусь и ОАЭ обсуждают возможности инвестирования и свободной торговли услугами.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: ЗАСЕДАНИЯ БАНКА РОССИИ, ФРС, ЕЦБ
На этой неделе пройдут заседания сразу трех регуляторов, определяющие мировую и региональную финансовую политику: 14 декабря – ФРС США, 15 декабря – ЕЦБ и 16 декабря – Центральный банк России. Какими будут решения регуляторов, предугадать сложно. Но с высокой долей вероятности ФРС и ЕЦБ продолжат цикл повышения ставки, а рынки ожидают снижения темпов ужесточения денежной политики.
FITCH RATINGS ПОНИЗИЛО ДО 1,4 % ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОГО ВВП НА 2023 ГОД
Рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало прогноз для мировой экономики на 2023 год. Рост мирового ВВП понижен на 0,3 %, а общая инфляция значительно снизится по мере стабилизации цен на продовольствие и энергоносители. В докладе Fitch отмечается, что прогнозы были пересмотрены, поскольку страны мира продолжают бороться с ростом цен, к тому же ухудшаются перспективы рынка недвижимости в Китае. Согласно прогнозу Fitch, экономика Соединенных Штатов в следующем году вырастет всего на 0,2 % (ранее ожидался рост на уровне 0,5 %). Ухудшение показателей связано с ужесточением денежно-кредитной политики в стране.
Минстройархитектуры: арендного жилья в стране будут строить больше. Подробности.
ЦЕНА ЗОЛОТА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВДВОЕ, ЕСЛИ РОССИЯ СВОЕОБРАЗНО ОТВЕТИТ НА ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ
Цена золота может вырасти вдвое, если Россия своеобразно ответит на потолок цен на нефть. Стратеги и эксперты допускают, что если Россия начнет принимать золото в качестве оплаты за нефть, то это может оказать огромное влияние на рынки. Москва может пойти на такой шаг в качестве ответа на ограничения ЕС в отношении морского экспорта российской нефти. Допустим, Россия устанавливает цену своей нефти на уровне одного грамма золота за два барреля как раз в то время, как США пытаются пополнить стратегический резерв нефтью. В таком случае доллар будет фактически переоценен относительно российской нефти, а цена золота удвоится.
Подписывайтесь на нас в Telegram!