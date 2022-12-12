Новости экономики за 12.12.2022

Новости экономики – в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АНАЛИТИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БЕЛАРУСИ Аналитики Евразийского банка развития отмечают рост золотовалютных резервов в Беларуси, а также поддержку курса белорусского рубля. В еженедельном обзоре банк объясняет увеличение резервов ростом цен на золото на мировом рынке, покупкой Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке. В обзоре говорится, что чистое предложение на внутреннем валютном рынке обеспечивается за счет роста в 2022 году продажи валюты нерезидентами. Этот фактор оказывает поддержку курсу белорусского рубля и может сохранить свое влияние в ближайшие месяцы. Беларусь и ОАЭ обсуждают возможности инвестирования и свободной торговли услугами.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: ЗАСЕДАНИЯ БАНКА РОССИИ, ФРС, ЕЦБ На этой неделе пройдут заседания сразу трех регуляторов, определяющие мировую и региональную финансовую политику: 14 декабря – ФРС США, 15 декабря – ЕЦБ и 16 декабря – Центральный банк России. Какими будут решения регуляторов, предугадать сложно. Но с высокой долей вероятности ФРС и ЕЦБ продолжат цикл повышения ставки, а рынки ожидают снижения темпов ужесточения денежной политики.

FITCH RATINGS ПОНИЗИЛО ДО 1,4 % ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОГО ВВП НА 2023 ГОД Рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало прогноз для мировой экономики на 2023 год. Рост мирового ВВП понижен на 0,3 %, а общая инфляция значительно снизится по мере стабилизации цен на продовольствие и энергоносители. В докладе Fitch отмечается, что прогнозы были пересмотрены, поскольку страны мира продолжают бороться с ростом цен, к тому же ухудшаются перспективы рынка недвижимости в Китае. Согласно прогнозу Fitch, экономика Соединенных Штатов в следующем году вырастет всего на 0,2 % (ранее ожидался рост на уровне 0,5 %). Ухудшение показателей связано с ужесточением денежно-кредитной политики в стране. Минстройархитектуры: арендного жилья в стране будут строить больше. Подробности.