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Новости экономики за 12.12.2022

12 декабря 2022 15:17
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Новости экономики – в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 12.12.2022-1

АНАЛИТИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БЕЛАРУСИ  

Аналитики Евразийского банка развития отмечают рост золотовалютных резервов в Беларуси, а также поддержку курса белорусского рубля. В еженедельном обзоре банк объясняет увеличение резервов ростом цен на золото на мировом рынке, покупкой Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке. В обзоре говорится, что чистое предложение на внутреннем валютном рынке обеспечивается за счет роста в 2022 году продажи валюты нерезидентами. Этот фактор оказывает поддержку курсу белорусского рубля и может сохранить свое влияние в ближайшие месяцы.  

Беларусь и ОАЭ обсуждают возможности инвестирования и свободной торговли услугами.  

Новости экономики за 12.12.2022-4

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: ЗАСЕДАНИЯ БАНКА РОССИИ, ФРС, ЕЦБ

На этой неделе пройдут заседания сразу трех регуляторов, определяющие мировую и региональную финансовую политику: 14 декабря – ФРС США, 15 декабря – ЕЦБ и 16 декабря – Центральный банк России. Какими будут решения регуляторов, предугадать сложно. Но с высокой долей вероятности ФРС и ЕЦБ продолжат цикл повышения ставки, а рынки ожидают снижения темпов ужесточения денежной политики.

Новости экономики за 12.12.2022-7

FITCH RATINGS ПОНИЗИЛО ДО 1,4 % ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОГО ВВП НА 2023 ГОД

Рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало прогноз для мировой экономики на 2023 год. Рост мирового ВВП понижен на 0,3 %, а общая инфляция значительно снизится по мере стабилизации цен на продовольствие и энергоносители. В докладе Fitch отмечается, что прогнозы были пересмотрены, поскольку страны мира продолжают бороться с ростом цен, к тому же ухудшаются перспективы рынка недвижимости в Китае. Согласно прогнозу Fitch, экономика Соединенных Штатов в следующем году вырастет всего на 0,2 % (ранее ожидался рост на уровне 0,5 %). Ухудшение показателей связано с ужесточением денежно-кредитной политики в стране.

Минстройархитектуры: арендного жилья в стране будут строить больше. Подробности.

Новости экономики за 12.12.2022-10

ЦЕНА ЗОЛОТА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВДВОЕ, ЕСЛИ РОССИЯ СВОЕОБРАЗНО ОТВЕТИТ НА ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ

Цена золота может вырасти вдвое, если Россия своеобразно ответит на потолок цен на нефть. Стратеги и эксперты допускают, что если Россия начнет принимать золото в качестве оплаты за нефть, то это может оказать огромное влияние на рынки. Москва может пойти на такой шаг в качестве ответа на ограничения ЕС в отношении морского экспорта российской нефти. Допустим, Россия устанавливает цену своей нефти на уровне одного грамма золота за два барреля как раз в то время, как США пытаются пополнить стратегический резерв нефтью. В таком случае доллар будет фактически переоценен относительно российской нефти, а цена золота удвоится.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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