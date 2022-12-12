Беларусь и ОАЭ обсуждают возможности инвестирования и свободной торговли услугами

Министерства экономики Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили возможности заключения соглашения об инвестировании и свободной торговле услугами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке было принято решение о начале переговоров с ОАЭ по заключению соглашения о свободной торговле товарами.

Договоренности о взаимном упрощении доступа на рынки услуг и осуществления инвестиционной деятельности могут стать дополнительным инструментом наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Страны ЕАЭС также намерены развивать сотрудничество с другими региональными объединениями, в том числе ШОС и БРИКС.

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