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Банковскими картами БЕЛКАРТ можно будет расплачиваться в России в 2019 году

12 февраля 2019 16:57
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Новости Беларуси. Карточками БЕЛКАРТ уже в 2019 году можно будет расплачиваться в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественная платежная система подписала договор о взаимодействии с российской системой «Мир».

Банковскими картами БЕЛКАРТ можно будет расплачиваться в России в 2019 году -1

Банковскими картами БЕЛКАРТ можно будет расплачиваться в России в 2019 году -3

Среди прочего в документе стороны обозначили намерения предоставить свою инфраструктуру для обслуживания карт на территории двух стран.

Картами «Мир» можно будет рассчитываться в Беларуси, а БЕЛКАРТ начнут принимать более 320 банков-участников национальной платежной системы России.

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# Банковские карты # Экономика # Фотофакт

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