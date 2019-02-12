Банковскими картами БЕЛКАРТ можно будет расплачиваться в России в 2019 году

Новости Беларуси. Карточками БЕЛКАРТ уже в 2019 году можно будет расплачиваться в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественная платежная система подписала договор о взаимодействии с российской системой «Мир».

Среди прочего в документе стороны обозначили намерения предоставить свою инфраструктуру для обслуживания карт на территории двух стран.

Картами «Мир» можно будет рассчитываться в Беларуси, а БЕЛКАРТ начнут принимать более 320 банков-участников национальной платежной системы России.