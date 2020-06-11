Прямой эфир

В Минске аренду для бизнесменов снизят на 20 %. При каких условиях можно воспользоваться льготой?

11 июня 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арендаторов столичной недвижимости снова поддержат. 10 июня в мэрии приняли решение о снижении оплаты на 20 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске аренду для бизнесменов снизят на 20 %. При каких условиях можно воспользоваться льготой?-1

Речь идет обо всех площадях, предоставленных в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Такой льготой смогут воспользоваться предприниматели, чья выручка в апреле – мае упала более чем на 20 %. Желающие должны подать соответствующее заявление арендодателям.

Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?

В столице сейчас заключено около 10 тысяч договоров. Напомним, в мае у представителей бизнеса появилась возможность получить отсрочку арендной платы по объектам недвижимости. Кроме того, в два раза снижен налог на недвижимость и земельный налог. 

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?
11 июня 2020 12:21

Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?

Новости экономики за 10.06.2020
10 июня 2020 19:47

Новости экономики за 10.06.2020

Эксперимент по выпуску белорусскими банками токенов могут начать в 2021 году
10 июня 2020 19:46

Эксперимент по выпуску белорусскими банками токенов могут начать в 2021 году