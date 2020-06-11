В Минске аренду для бизнесменов снизят на 20 %. При каких условиях можно воспользоваться льготой?

Новости Беларуси. Арендаторов столичной недвижимости снова поддержат. 10 июня в мэрии приняли решение о снижении оплаты на 20 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идет обо всех площадях, предоставленных в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Такой льготой смогут воспользоваться предприниматели, чья выручка в апреле – мае упала более чем на 20 %. Желающие должны подать соответствующее заявление арендодателям.

В столице сейчас заключено около 10 тысяч договоров. Напомним, в мае у представителей бизнеса появилась возможность получить отсрочку арендной платы по объектам недвижимости. Кроме того, в два раза снижен налог на недвижимость и земельный налог.