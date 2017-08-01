Новости экономики за 1.08.2017

Впервые в этом сезоне стоимость кредитов, пусть и для льготников, стала ниже рассрочки. Напомню, средняя ставка стартовала от 11 пунктов – под такие условия некоторые компании были готовы отдавать метры.

Получить кредит можно в двух банках страны. При этом, 6 % - ставка на первые два года, затем к ней добавляется еще 3 пункта, итого 9. Срок возврата – 20 лет. Замечу, что легче решить квартирный вопрос стало не только льготникам. Самый недорогой кредит мы нашли в государственном банке под 12% годовых. И это более выгодное предложение, чем та рассрочка, которую сегодня пытаются продвигать многие строительные компании.

Многодетные семьи смогу посещать минский зоопарк с 30% скидкой. Дисконт уже начал действовать. Таким образом, единый билет — в зоопарк и динопарк обойдется 10 рублей, вместо 13. Паспорт и удостоверение многодетной семьи — вот и все, что нужно предъявить на кассе. По традиции, дети до 5 лет проходят бесплатно.

Гостиницы столицы тоже ощутили приток туристов. За полгода в отелях разместились без малого 324 тысячи иностранцев и иногородних. Это на 10% больше к прошлогоднему полугодовому показателю. Останавливаются «погостить», как правило, на сутки – двое. Конкуренция на рынке гостиничных услуг повлияла на уровень тарифов на проживание. За 2016 год минус 11 %.

И в продолжении темы международных рейтингов. Агентство «Фитч» изменило прогноз по шести банкам со «стабильного» на «позитивный». Такой же статус присвоен и нашим еврооблигациям. Напомню, что «Фитч» – американская корпорация, которая предоставляет мировым кредитным рынкам независимую информацию. На эти данные в том числе ориентируются крупнейшие корпорации и международные финансовые структуры.

А теперь к новостям валютно-фондовой биржи. Евро и российский рубль окрепли, за европейский номинал предлагают 2 рубля и 29 копеек, за российскую сотню 3 рубля и 24 копейки. Доллар теряет свои позиции - 1 рубль и 94 копейки на завтра.