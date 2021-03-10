Более 16 миллионов рублей льготных кредитов направят на строительство жилья в Минске

Новости Беларуси. Самой ощутимой государственной поддержкой многодетных семей остается льготное кредитование на приобретение или строительство жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 16 миллионов рублей льготных кредитов будет выделено в Минске. В перечне 448 столичных квартир на 29 тысяч квадратных метров и 611 квадратов индивидуального жилья.

Многодетная семья должна не только стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, но и являться малообеспеченной. Такая семья может рассчитывать на льготный кредит или государственную субсидию.