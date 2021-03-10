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Более 16 миллионов рублей льготных кредитов направят на строительство жилья в Минске

10 марта 2021 15:55
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Новости Беларуси. Самой ощутимой государственной поддержкой многодетных семей остается льготное кредитование на приобретение или строительство жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 16 миллионов рублей льготных кредитов будет выделено в Минске. В перечне 448 столичных квартир на 29 тысяч квадратных метров и 611 квадратов индивидуального жилья.

Многодетная семья должна не только стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, но и являться малообеспеченной. Такая семья может рассчитывать на льготный кредит или государственную субсидию.

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# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская

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