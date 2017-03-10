Новости экономики за 10.03.2017

Новости Беларуси. Возврат денег на банковские платежные карточки не будут облагать подоходным налогом. Указом Президента продлен срок налоговых льгот для физлиц за безналичные расчеты. Выясняли, как это отразится на розничных платежах, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДЛЕНА НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА

Речь о доходах, которые зачисляются обратно на банковскую платежную карточку в виде процентов от суммы оплаты товаров.

Правда, с оговоркой: подпадать под налоговое обложение не будут доходы, которые не превысят 2% от суммы оплаты.

Принятые меры позволят расширить сферы безналичных расчетов по розничным платежам.

КОГДА НУЖНА ПОМОЩЬ

В Беларуси усилят соцподдержку наиболее уязвимых семей с детьми. Родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом,

предоставят право работать на условиях неполной занятости либо на дому с сохранением выплаты пособия.

Новая редакция закона предполагает избирательно повысить размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом. А также содержит еще одну значимую новацию – женщинам, получающим пособие по беременности и родам в минимальном размере,

предлагается производить доплату до размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период после рождения малыша.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Институт финансового омбудсмена планируется ввести в Беларуси. Проще говоря, в нашей стране появится новое учреждение, уполномоченное по правам потребителей финансовых услуг.

Проект документа Национальный банк разрабатывает в 2017 году.

Такая структура успешно работает уже более чем в 50 странах. По отношению к судебному порядку его основные преимущества – это безвозмездность рассмотрения спора для потребителя и оперативность.

Любовь Слободчикова, заместитель начальника Главного юридического управления Национального банка Беларуси:

К финансовому омбудсмену можно будет обратиться, если будет соблюдет претензионный порядок (первоначально потребитель обращается к организации, которая оказала финансовую услугу). Во-вторых, данный спор не должен быть предметом рассмотрения в суде. И мы предполагаем установление порогового значения: рассмотрение споров на сумму, не превышающую, например, 500 базовых величин.

ДРАГОЦЕННЫЕ ДОРОГИ

При нанесении разметки на автомобильных дорогах Минской области будут использоваться стеклянные чешские кристаллы.

В темное время суток видна только та разметка, которая имеет в своем составе стеклошарики – этот эффект называется световозвращением. Чем лучше видна разметка, тем безопаснее дороги.

В 2017 году на нанесение разметки будет выделено 4,5 миллиона рублей.

В целом на финансирование текущего ремонта автодорог выделят почти 14 миллионов рублей.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже американская валюта растет медленно, но верно.