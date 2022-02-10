Экспорт пенсии в странах ЕАЭС станет доступен по электронной заявке

В ЕАЭС появится обмен электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии, а также ее экспорта из одного государства в другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. По новому соглашению члену семьи не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании места жительства на территории другого государства ЕАЭС. По этой же причине размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена.