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Экспорт пенсии в странах ЕАЭС станет доступен по электронной заявке

10 февраля 2022 18:11
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В ЕАЭС появится обмен электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии, а также ее экспорта из одного государства в другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экспорт пенсии в странах ЕАЭС станет доступен по электронной заявке-1

Речь идет о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. По новому соглашению члену семьи не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании места жительства на территории другого государства ЕАЭС. По этой же причине размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена.  

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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