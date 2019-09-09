Новости экономики за 09.09.2019
Новости Беларуси. Потребители готовы платить больше за продукты, при производстве которых не применялись синтетические удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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А значит, с ростом производства в сегменте фруктов и овощей ожидается также увеличение применения биоудобрений. Поскольку из-за повсеместного использования химических удобрений плодородие почвы снижается, фермеры все чаще выбирают альтернативные варианты.
Эксперты говорят, что к 2025 году рынок биоудобрений достигнет почти 4 млрд долларов, по сравнению с 2 млрд долларов в этом году. Применение биоудобрений в сегменте овощей и фруктов покажет высокий рост по причине высокой отдачи от инвестиций.
Кому плохая погода помешала заработать?
С мая по август приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков. Так, московские производители недополучили 2 миллиарда российских рублей. Непогода скорректировала финансовые доходы зрителей в кинозалы и онлайн-сервисы.
На что белорусы тратили деньги летом?
Продажи плащей и дождевиков выросли на 700%. На плохой погоде заработали крупные торговые центры, куда поток посетителей лишь увеличивался пропорционально падению градуса на улице.