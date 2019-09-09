Новости экономики за 09.09.2019

Новости Беларуси. Потребители готовы платить больше за продукты, при производстве которых не применялись синтетические удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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А значит, с ростом производства в сегменте фруктов и овощей ожидается также увеличение применения биоудобрений. Поскольку из-за повсеместного использования химических удобрений плодородие почвы снижается, фермеры все чаще выбирают альтернативные варианты.