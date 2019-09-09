На что белорусы тратили деньги летом?

Новости Беларуси. Белорусы тратят на отдых больше, чем на лекарства. Такие данные приводит Нацбанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос населения регулятор проводит 4 раза в год. В нем традиционно задается вопрос о том, какие крупные расходы за последние 3 месяца совершили респонденты.