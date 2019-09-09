На что белорусы тратили деньги летом?

Новости Беларуси. Белорусы тратят на отдых больше, чем на лекарства. Такие данные приводит Нацбанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опрос населения регулятор проводит 4 раза в год. В нем традиционно задается вопрос о том, какие крупные расходы за последние 3 месяца совершили респонденты.
В августе впервые с начала исследований белорусы ответили, что больше всего средств потратили на отдых, поездки по Беларуси и заграницу. Такой ответ дали почти 16% респондентов. На лечение – свое, детей и родственников потратились менее 14% опрошенных.
Вместе с тем, самым популярным ответом белорусов остается заверение, что крупных расходов в последние 3 месяца у них не было. В августе так ответила треть респондентов.
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