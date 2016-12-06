Новости экономики за 06.12.2016

Новости Беларуси. Белорусские депутаты приняли участие в 32 Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента. Помимо политики обсуждали и деловые перспективы. Какие товары готовы импортировать эквадорские бизнесмены и что предложат взамен сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА ЭКВАТОРЕ

Эквадор заинтересован в поставках белорусских минеральных удобрений, а также тракторов на рынок Латинской Америки. Для эффективной логистики

партнеры из-за океана готовы направлять в нашу страну редкие лекарства, которые пока не представлены на рынке.

Помимо этого, эквадорские бизнесмены предлагают использовать свои товаропроводящие сети для продвижения белорусских товаров.

Сегодня общий товарооборот со странами Латинской Америки сложился на уровне 700 миллионов долларов в год.

ДРЕВЕСИНА СОСЕДЯМ

Польша возглавила рейтинг импортеров белорусской продукции деревопереработки. С начала 2016 года предприятия государственного концерна поставили западным соседям товаров более чем на 24 миллиона долларов.

Динамика существенная – плюс 57% к 2015.

В общем объеме экспортируемых товаров из древесины это четверть. Причем растет доля продукции с высокой степенью переработки. То есть сегодня мы поставляем не просто сырье, а готовые изделия.

ЛЕДИ-БОСС

Женщины эффективнее управляют бизнесом, чем мужчины. К такому выводу пришли участницы конференции Делового клуба женщин Беларуси и России. Среди преимуществ управленцев в юбке – более внимательное отношение к персоналу. В подтверждение данного мнения и статистика: доля женщин на руководящих постах в нашей стране растет.

Например в производственном секторе их доля составляет 35%.

Между тем предпринимательский потенциал бизнес-леди раскрыт не полностью. В основном из-за небольшого количества программ финансовой помощи.

Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару и российскому рублю. Американская валюта подешевела на 1/10 часть копейки.

На 7 декабря ее курс составит 1 рубль 97 копеек. Евро набрал 3 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,12.

Российская валюта потеряла несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 8 копеек белорусских.