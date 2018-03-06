В ЕАС будут производить косметику без тестов на животных

Новости Беларуси. Косметику в Евразийском экономическом союзе будут производить без тестов на животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Соответствующие поправки внесли в техрегламент. Теперь заменят устаревшие межгосстандарты, добавят ряд новых по испытаниям эфирных масел. Внутри ЕС продажи косметики, которая тестировалась на животных, запрещены еще с 2013 года. Евродепутаты отмечают, что это не помешало косметической отрасли развиваться и обеспечить около двух миллионов рабочих мест.

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