Прямой эфир

В ЕАС будут производить косметику без тестов на животных

06 марта 2018 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Косметику в Евразийском экономическом союзе будут производить без тестов на животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие поправки внесли в техрегламент. Теперь заменят устаревшие межгосстандарты, добавят ряд новых по испытаниям эфирных масел. Внутри ЕС продажи косметики, которая тестировалась на животных, запрещены еще с 2013 года. Евродепутаты отмечают, что это не помешало косметической отрасли развиваться и обеспечить около двух миллионов рабочих мест.

Больше новостей экономики за 6 марта здесь.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Бороденя: «Не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства»
06 марта 2018 14:49

Бороденя: «Не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства»

Романчук о Директиве №4: «Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании»
06 марта 2018 14:40

Романчук о Директиве №4: «Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании»

«Декрет №7 – это лозунг «Давайте жить дружно». Но, чтобы это стало частью жизни, нужно ещё внести изменения в 40-50 актов законодательства»
06 марта 2018 14:36

«Декрет №7 – это лозунг «Давайте жить дружно». Но, чтобы это стало частью жизни, нужно ещё внести изменения в 40-50 актов законодательства»