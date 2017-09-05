Новости экономики за 05.09.2017
Новости Беларуси. И ещё одна хорошая новость. До конца текущего года стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней заработной платы сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наблюдаться эта динамика будет и в 2018 году. Такие меры позволят сохранить интерес белорусов к строительству жилья. Хотя некоторые всё же ищут альтернативные пути решения квартирного вопроса.
Купить жильё по цене аренды. За полгода в Беларуси заключили более 50 соглашений по предоставлению физлицам жилья в лизинг. Это больше, чем за весь 2016 год.
Дополнительным стимулом для развития рынка лизинга жилья, как ожидается, станет вступление в силу в октябре указа № 109, который отрегулирует правовой аспект предоставления во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам финансовой аренды. Между тем компании, которые будут заниматься лизингом жилья, должны изначально сформировать уставный фонд в объеме не менее 250 тысяч рублей, иметь собственный капитал не менее 2,5 миллионов рублей.
С началом учебного года в семейном бюджете вновь появилась статья расходов на кружки и секции, центры развития, языковые курсы. Родители выбирают по принципу лучшего соотношения цены и логистики. Еженедельные занятия в школах раннего развития обходятся в среднем в 50 рублей в месяц. Танцы, рисование и театральные кружки – примерно в той же ценовой категории. Но разброс цен существенный. Например, занятия английским можно найти от 10 до 30 рублей за урок, а можно изучать его бесплатно на факультативах. Гимнастика, футбол, теннис – рассчитывайте на 20 рублей в неделю минимум.
Отремонтировать обувь, одежду, ювелирные украшения со скидкой от 10 до 50%. Такую возможность получат пенсионеры накануне Дня города. 7, 8 и 9 сентября все государственные дома бытовых услуг снизят цены и для многодетных семей. Распечатать фотографии, сдать вещи в химчистку, подстричься, сходить в прачечную или в баню в эти дни можно будет без ущерба для семейного бюджета. В акции примут участие более 100 объектов бытового обслуживания, полный перечень организаций можно уточнить на сайте и в справочной бытовых услуг.
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль ослаб к трем основным валютам корзины. Курс доллара вырос почти на полкопейки. Актуальный курс 1,92. Евро незначительно, но тоже в плюсе. Завтра по Нацбанку 2,29. Курс российского рубля увеличился на треть копейки и за сотню торгуют 3 рубля 33 копейки.