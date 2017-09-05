Новости экономики за 05.09.2017

Новости Беларуси. И ещё одна хорошая новость. До конца текущего года стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней заработной платы сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдаться эта динамика будет и в 2018 году. Такие меры позволят сохранить интерес белорусов к строительству жилья. Хотя некоторые всё же ищут альтернативные пути решения квартирного вопроса.

Купить жильё по цене аренды. За полгода в Беларуси заключили более 50 соглашений по предоставлению физлицам жилья в лизинг. Это больше, чем за весь 2016 год.