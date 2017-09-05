Александр Лукашенко: «Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности во время уборочной»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давалось поручение, во-первых, исполнить жесткий контроль за организацией, за ходом и уборочной кампании. Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности, неоправданных экономических потерь, хищений, злоупотреблений, махинаций и прочего. Никакого возврата к советской системе здесь нет, хотя и в советские времена было много хорошего, что мы пытаемся и сохранить. Просто хочу вам сказать, что эта халатность потом нам дорого обходится. Можете посчитать. Если бы мы потеряли, как у нам всегда планируют сельчане и руководители сельхозпредприятий, 10% урожая (это якобы естественные потери), с 10 млн собранного сколько бы мы потеряли? Миллион тонн. Умножьте на 200 долларов примерно, мировая цена. Получите, грубый подсчет дает нам потери. Что вас беспокоило во время уборки? На что надо будет обратить внимание?