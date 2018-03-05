Новости экономики за 05.03.2018
Новости Беларуси. Пять миллионов долларов. И это только начальная сумма инвестиций в проект по созданию беспилотных автомобилей и других технологий, связанных с искусственным интеллектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финансовую поддержку готов предоставить один из резидентов Парка высоких технологий. Кампания с китайской пропиской имеет репутацию надежного партнера.
Научно-исследовательский центр в сфере беспилотных автомобилей развернется в индустриальном парке «Великий камень». Площадь центра свыше 30 тысяч квадратных метров.
РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» И БЕСПИЛОТНИКИ
Переговоры с руководством компании уже состоялись. Заниматься она будет исследованиями в области разработки экологичных беспилотных авто, при этом с использованием альтернативной энергии. Поскольку беспилотные автомобили – это очень перспективная отрасль приложения искусственного интеллекта, востребованная во всем мире, ожидается, что за десятилетие доход от производства превысит 2 триллиона долларов.
Более 200 дополнительных площадок для продажи цветов выделят в Минске в преддверии 8 марта. Живые краски будут пестрить буквально на каждом углу. Больше всего цветочных лавок ожидается во Фрунзенском районе. Ну а самая крупная площадка откроется на привокзальной площади. Кстати, в столице выдано уже более тысячи разрешений на торговлю. В ассортименте заготовителей – 50 разновидностей роз и более 40 сортов тюльпанов, а также герберы, лилии и горшочные цветы. Ну и самое главное, конечно, цены. Спрос, как известно, рождает предложение. Самый популярный весенний цветок – тюльпан – будет стоить от рубля 20 копеек, стоимость розы начинается от 2 рублей.
Досрочная выплата пенсий и пособий за 8 марта началась в Беларуси. С этого дня их уже выдают в отделениях почтовой связи Брестской области и Минска. 6 марта к процессу подключится Могилевская область. В остальных регионах выплаты начнутся 7 марта. 8 марта будут работать только дежурные отделения связи. Уточнить график можно в саll-центре «Белпочты» по номеру 154.
БВФБ. Доллар подорожал на копейку