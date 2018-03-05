Новости экономики за 05.03.2018

Новости Беларуси. Пять миллионов долларов. И это только начальная сумма инвестиций в проект по созданию беспилотных автомобилей и других технологий, связанных с искусственным интеллектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовую поддержку готов предоставить один из резидентов Парка высоких технологий. Кампания с китайской пропиской имеет репутацию надежного партнера.

Научно-исследовательский центр в сфере беспилотных автомобилей развернется в индустриальном парке «Великий камень». Площадь центра свыше 30 тысяч квадратных метров.