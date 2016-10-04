Новости экономики за 04.10.2016

Новости Беларуси. Швеция может совсем отказаться от наличных платежей. К 2020 году бумажными деньгами оплачиваться будет всего полпроцента всех товаров и услуг.

Наша страна также довольно быстрыми темпами идет по «безналичному» пути. Нацбанк активно продвигает идею ухода от использования наличности. Все подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ИДТИ ПО «БЕЗНАЛИЧНОМУ» ПУТИ

Банки страны активно развивают свои каналы дистанционного обслуживания — интернет и мобильные банкинги. И все же крупнейший банк страны пока не будет брать комиссию в 1 рубль за расчеты наличными, как было заявлено ранее. Переход на новый уровень обслуживания был запланирован на начало месяца. Руководство банка решило, что клиенты еще не в полной мере освоили работу с инфокиосками, банкоматами и системой М-банкинга.

При этом на сегодня 60% платежей проводится дистанционно.

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ

Капитальный ремонт жилья в Минске обойдется городской казне в 64 миллиона рублей.

Еще 44 миллиона поступят из кошельков самих жильцов. За 9 месяцев отремонтировано 33% от годового плана. Подготовительные работы занимают большую часть времени. В планах до конца года выйти на 700 тысяч квадратных метров жилья. Капремонт 1 квадратного метра стоит 104 рубля.

МУЖСКОЕ ХОББИ

В Беларуси начался сезон загонной охоты на крупную дичь.

Юридические лица Белорусского общества охотников и рыболовов арендуют в стране более 60% охотугодий площадью 10 миллионов тысяч гектаров. Стоимость разового разрешения на добычу животных колеблется. Охота на лося обойдется от 250 до 1000 белорусских рублей. За возможность добывать косулю, придется заплатить от 40 до 150 рублей. Один раз поохотиться на оленя можно в среднем за 600 рублей.

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Имеющийся в торговле гранатовый сок таковым вовсе не является. Бизнесмены не скрывают: натуральный гранатовый сок не может стоить дешево. Минимум 8 рублей за литр. Такая сумма сразу же переводит продукт в разряд эксклюзивного. Госстандарт рекомендует в таком случае называть продукт не соком, а нектаром. По результатам инспекций нарушения установили по 13 тысячам наименований продукции.

Игорь Буссель, начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Это группа детских товаров, включая игрушки, это, безусловно, пищевая продукция, и в том числе, мы в последнее время фиксируем, электротехническая продукция, это в первую очередь кабельная продукция и светильники.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро продолжил дешеветь. Официальный курс белорусского рубля по отношению к корзине иностранных валют ослаб на три сотые процента. Курс доллара на завтра 1 рубль 91 копейка. Евро подешевел почти на копейку. Завтра – 2,14. Российская валюта подорожала и за 100 рублей российских дают 3 рубля и 7 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.