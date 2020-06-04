Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска

Новости Беларуси. Онлайн-презентация и деловые переговоры в удаленном формате в последнее время очень быстро стали совершенно обычным способом ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, для достижения договоренностей и заключения контрактов совсем не обязательно снаряжать делегацию в дорогостоящую командировку.