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Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска

04 июня 2020 14:19
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Новости Беларуси. Онлайн-презентация и деловые переговоры в удаленном формате в последнее время очень быстро стали совершенно обычным способом ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, для достижения договоренностей и заключения контрактов совсем не обязательно снаряжать делегацию в дорогостоящую командировку.

Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска-1

Именно таким образом отечественный «Белводхоз» договорился о начале сотрудничества с предприятиями Смоленска. Договоренность пока предусматривает пробные поставки образцов консервированной рыбной продукции для местных розничных сетей и оптовой базы.

Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска-4

В таком старте специалисты видят хорошие перспективы для дальнейшего заключения контрактов и развития долговременных взаимовыгодных связей.

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# Экспорт # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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