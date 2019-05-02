Новости экономики за 02.05.2019

Новости Беларуси. Сколько денег граждане Беларуси взяли в долг у банков и на сколько доходы республиканского бюджета превосходят расходы? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 800 МЛН РУБЛЕЙ

Профицит республиканского бюджета, то есть превышение доходов над расходами, продолжает увеличиваться и по итогам первого квартала достиг 800 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.