Новости экономики за 02.05.2019

Новости Беларуси. Сколько денег граждане Беларуси взяли в долг у банков и на сколько доходы республиканского бюджета превосходят расходы? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 800 МЛН РУБЛЕЙ
Профицит республиканского бюджета, то есть превышение доходов над расходами, продолжает увеличиваться и по итогам первого квартала достиг 800 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За три первых месяца года доходы составили 5,3 миллиарда рублей, из них потрачено только 4,5 миллиарда. Самая весомая статья расходов – финансирование социальной среды. На эти цели направлено 3,6 миллиарда рублей.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЛОРУСОВ ПЕРЕД БАНКАМИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 12 МЛРД РУБЛЕЙ
Белорусы активно берут деньги в долг. Согласно последней статистике Национального банка, задолженность граждан по потребительским кредитам, займам на покупку жилья и автомобилей, а также картам рассрочки установила новый рекорд и приближается к 12 миллиардам рублей.
Только за первый весенний месяц долги перед банками выросли почти на 150 миллионов. Такая динамика вызывает тревогу у финансового регулятора, поэтому сейчас рассматривается вопрос об ужесточении правил выдачи потребительских кредитов.
Читайте также:
Минск вошёл в тройку самых популярных городов у туристов на майские праздники
Жители более 30 стран мира покупают белорусские молочные продукты
В Беларуси теперь можно застраховаться от укуса клеща