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Новости экономики за 02.05.2019

02 мая 2019 17:57
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Новости Беларуси. Сколько денег граждане Беларуси взяли в долг у банков и на сколько доходы республиканского бюджета превосходят расходы? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 800 МЛН РУБЛЕЙ

Профицит республиканского бюджета, то есть превышение доходов над расходами, продолжает увеличиваться и по итогам первого квартала достиг 800 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 02.05.2019-1

За три первых месяца года доходы составили 5,3 миллиарда рублей, из них потрачено только 4,5 миллиарда. Самая весомая статья расходов – финансирование социальной среды. На эти цели направлено 3,6 миллиарда рублей.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЛОРУСОВ ПЕРЕД БАНКАМИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 12 МЛРД РУБЛЕЙ

Белорусы активно берут деньги в долг. Согласно последней статистике Национального банка, задолженность граждан по потребительским кредитам, займам на покупку жилья и автомобилей, а также картам рассрочки установила новый рекорд и приближается к 12 миллиардам рублей.

Новости экономики за 02.05.2019-4

Только за первый весенний месяц долги перед банками выросли почти на 150 миллионов. Такая динамика вызывает тревогу у финансового регулятора, поэтому сейчас рассматривается вопрос об ужесточении правил выдачи потребительских кредитов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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