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Дни Витебской области стартуют на ВДНХ в Москве

02 февраля 2024 06:20
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Дни Витебской области открываются сегодня, 2 февраля, на ВДНХ в Москве. Северный регион Беларуси представит все самое лучшее – от товаров легкой промышленности и продовольствия до богатой культуры и туристического потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Витебской области стартуют на ВДНХ в Москве-1

Культурная афиша особенно красочная и познакомит с древним Полоцком – колыбелью белорусской государственности, знаменитой витебской керамикой – майоликой. Ждут гостей и яркие концертные номера, ведь Витебск – столица фестиваля «Славянский базар».

Дни Витебской области стартуют на ВДНХ в Москве-4

До 26 февраля на ВДНХ можно будет перенестись и в советскую эпоху нашей страны. Узнать, как тогда развивалась промышленность БССР, какие награды получали предприятия. Их продукция сегодня все так же славится качеством.

# Выставка # общество

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