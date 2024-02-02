Дни Витебской области стартуют на ВДНХ в Москве
Дни Витебской области открываются сегодня, 2 февраля, на ВДНХ в Москве. Северный регион Беларуси представит все самое лучшее – от товаров легкой промышленности и продовольствия до богатой культуры и туристического потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Культурная афиша особенно красочная и познакомит с древним Полоцком – колыбелью белорусской государственности, знаменитой витебской керамикой – майоликой. Ждут гостей и яркие концертные номера, ведь Витебск – столица фестиваля «Славянский базар».
До 26 февраля на ВДНХ можно будет перенестись и в советскую эпоху нашей страны. Узнать, как тогда развивалась промышленность БССР, какие награды получали предприятия. Их продукция сегодня все так же славится качеством.