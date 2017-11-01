Новости экономики за 01.11.2017

Новости Беларуси. Коммунальщиков предлагают наказывать за лишние суммы в жировках. С такой инициативой выступают в Овальном зале. Постоянная комиссия Палаты представителей призывает ввести административную ответственность служб ЖКХ за необоснованные платежи за дополнительные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициативу депутатов уже поддержали в профильном министерстве. А вот означает ли это, что белорусы станут меньше платить за квартиру?

Сама идея хороша, ведь платить за чужие ошибки не хочет никто. Поэтому, вполне вероятно, в ЖКХ более пристально будут смотреть на цифры в жировках, и некоторые статьи действительно могут оттуда исчезнуть.

ШТРАФЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

В чем суть проблемы? Некоторые услуги оказывались без ведома жильцов. Только по Минску с начала года 247 жалоб на лишние суммы в жировке. Пока планируется, что контролировать будут дополнительные услуги, например, установку шлагбаума во дворе. Он, может, лично вам и не нужен. Среди услуг есть правда и те, за которые все равно придется платить даже без особого желания – например, домофон или видеонаблюдение. А остальные пожелания нужно будет проговаривать с владельцем жилплощади напрямую, заключая договор. На контроль также поставят основные платежи, если их качество вызовет сомнения. Как говорят в народе, греем улицу чрезмерно горячими батареями или наоборот мерзнем, но цена одинаковая. Если законопроект будут принят, сперва виновному в нарушении может грозить предупреждение, а уже потом штраф.