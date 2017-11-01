Новости экономики за 01.11.2017
Новости Беларуси. Коммунальщиков предлагают наказывать за лишние суммы в жировках. С такой инициативой выступают в Овальном зале. Постоянная комиссия Палаты представителей призывает ввести административную ответственность служб ЖКХ за необоснованные платежи за дополнительные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициативу депутатов уже поддержали в профильном министерстве. А вот означает ли это, что белорусы станут меньше платить за квартиру?
Сама идея хороша, ведь платить за чужие ошибки не хочет никто. Поэтому, вполне вероятно, в ЖКХ более пристально будут смотреть на цифры в жировках, и некоторые статьи действительно могут оттуда исчезнуть.
ШТРАФЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
В чем суть проблемы? Некоторые услуги оказывались без ведома жильцов. Только по Минску с начала года 247 жалоб на лишние суммы в жировке. Пока планируется, что контролировать будут дополнительные услуги, например, установку шлагбаума во дворе. Он, может, лично вам и не нужен. Среди услуг есть правда и те, за которые все равно придется платить даже без особого желания – например, домофон или видеонаблюдение. А остальные пожелания нужно будет проговаривать с владельцем жилплощади напрямую, заключая договор. На контроль также поставят основные платежи, если их качество вызовет сомнения. Как говорят в народе, греем улицу чрезмерно горячими батареями или наоборот мерзнем, но цена одинаковая. Если законопроект будут принят, сперва виновному в нарушении может грозить предупреждение, а уже потом штраф.
Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Возможность привлечения к административной ответственности будет являться таким действенным рычагом, который позволит на недобросовестных руководителей влиять в том числе и рублем.
СПРОС НА КАЧЕСТВО
Хотите квартиру, расскажем, как это сделать выгодно. В столице все чаще покупают новые квартиры. Абсолютно обратная прошлогодней тенденция, хотя количество сделок на жилищном рынке по году почти равное. Аналитики отмечают: главным предложением прошлого года была низкая цена квадратного метра, поэтому и сделки совершались на вторичном рынке, в этом году значительное снижение ставки рефинансирования и дешевые кредиты позволили выбирать качественные новостройки. Каждая четвертая квартира в Минске в 2017-м куплена в кредит. Это все позволило оживить строительные площадки, а строительство – это локомотив всей экономики.
БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
Темп реформ хороший. Наша страна заняла в рейтинге Doing Business-2018, 38-ю позицию среди 190 государств. Это рейтинг Всемирного банка. Чем выше позиция, тем благоприятнее приятнее в государстве условия для ведения бизнеса. По сравнению с прошлым годом рейтинг Беларуси сместилась на одну позицию. Однако по большинству индикаторов страна поднялась сразу на несколько: это касается в частности регистрации предприятий, защиты инвесторов, получения кредитов и разрешения на строительство. В нашей десятке такие страны как Чехия, Франция, Швейцария, Словакия, Россия. Еще стоит отметить, что 11 лет назад наша позиция была 106-й.
КОНЕЦ ALL INCLUSIVE?
Если планируете отпуск, то послушайте вот это. Чтобы стал лидером по количеству туристов, в Турции могут отменить любимый белорусами all inclusive. Такое мнение высказали в местной конфедерации торговцев. Смысл примерно следующий: без «все включено» туристы будут чаще посещать различные магазины и кафешки, ездить по достопримечательностям и покупать сувениры. А так ведь туристы редко выходят из отеля. Правда, скептиков у этой идеи очень много. Турция планирует к 2023 году принимать около 50 миллионов туристов в год, и большинство понимает, что с такими идеями планы очень призрачные.
А теперь в обменник. Курсы на валютно-фондовой бирже следующие: евро в своем коридоре – 2,29, доллар тоже без резких изменений – 1,97, сто российских – 3,39.