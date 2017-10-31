Казахстан будет изучать опыт Беларуси в построении IT-страны

Новости Беларуси. Казахстан изучит белорусский опыт построения IT-страны. Речь об этом 31 октября шла на встрече первого вице-премьера Казахстана с директором Парка высоких технологий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – один из европейских лидеров в данной области. По поручению Президента Александра Лукашенко в нашей стране будут приняты все меры по дальнейшему развитию IT-индустрии. Соответствующие документы сейчас готовятся. По сути, будет дан зеленый свет всем направлениям сферы высоких технологий, а для компаний создадут самые комфортные условия на основе лучших мировых практик.