Кобяков о вступлении Беларуси в ВТО: постараемся максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс

Новости Беларуси. Детали предстоящего процесса обсудили 1 ноября в правительстве, где прошла встреча с представителями этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, что ранее, в ходе визита премьер-министра Андрея Кобякова в Люксембург, стороны поставили задачу завершить переговоры не позднее чем через два года. Приоритетом при согласовании условий членства Беларуси является выгода для страны. Как отметил сегодня глава правительства, фактически мы уже придерживаемся норм ВТО, поскольку входим в Евразийский экономический союз, но при этом не получаем всех соответствующих бонусов.