Кобяков о вступлении Беларуси в ВТО: постараемся максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс
Новости Беларуси. Детали предстоящего процесса обсудили 1 ноября в правительстве, где прошла встреча с представителями этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, что ранее, в ходе визита премьер-министра Андрея Кобякова в Люксембург, стороны поставили задачу завершить переговоры не позднее чем через два года. Приоритетом при согласовании условий членства Беларуси является выгода для страны. Как отметил сегодня глава правительства, фактически мы уже придерживаемся норм ВТО, поскольку входим в Евразийский экономический союз, но при этом не получаем всех соответствующих бонусов.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы придаем большое значение вашему визиту. Во-первых, это очень важный сигнал внешним партнерам о готовности прилагать усилия по идентификации процессов вступления нашей страны в ВТО. В последнее время значительно возрос интерес к переговорам Беларуси по вступлению в ВТО со стороны международных организаций, таких, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.
Я хочу сказать, что от имени правительства мы будем принимать все необходимые усилия для того, чтобы максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс по присоединению республики к ВТО.
В ближайшее время состоится ряд встреч, благодаря которым уже в начале 2018 года планируют провести заседание рабочей группы. К этому же времени подготовят вторую редакцию доклада по вступлению в ВТО.