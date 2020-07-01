Новости экономики за 01.07.2020

Новости Беларуси. Когда начнется реконструкция автотрассы, связывающей столицы Беларуси и Литвы, сколько белорусских троллейбусов вышли на улицы украинского Житомира и где ждать лучшего урожая лесных ягод в этом сезоне.
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Ставка рефинансирования на новом историческом минимуме. С 1 июля она составляет всего 7,75 %. Решение снизить этот ключевой показатель на четверть процента правление Национального банка приняло в начале прошлой неделе по итогам дополнительного заседания.
В сопроводительном заявлении регулятор отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Причем не только у нас, но и в странах – торговых партнерах Беларуси.
Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне
На этом фоне зарубежные центробанки активно снижают свои ключевые ставки. В таких условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Специалисты считают, что поддержание умеренно мягких монетарных условий позволит сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности. Это будет третье снижение ставки в 2020 году. Предыдущее состоялось 20 мая. Тогда показатель сократился сразу на 0,75 %.
УКРАИНСКИЙ ЖИТОМИР ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ БЕЛОРУССКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Украинский Житомир знакомится с белорусскими троллейбусами. Сразу пять новых машин появилось на маршрутах городского пассажирского транспорта. Собраны они на базе машинокомплектов «Белкоммунмаша» в городе Луцке.
Когда начнётся реконструкция дороги на Вильнюс?
Вышедшая на линию пятерка – только начало обновления местного парка электротехники. До конца года город получит еще 44 таких троллейбуса.