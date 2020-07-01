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Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне

01 июля 2020 15:24
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Новости Беларуси. Белорусские ученые выдали прогноз урожайности дикорастущих ягод в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне-1

На основании анализа различных данных, погодных условий и замеченных тенденций ожидается, что урожай черники в Витебской и Гродненской областях будет чуть выше среднего, в Брестской, Гомельской и Минской – средним, а в Могилевской – ниже среднего. Хорошего урожая брусники в 2020 году ожидать не стоит. Особенно в Гомельской области, там он прогнозируется низким. Не стоит особо рассчитывать и на голубику.

Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне-4

Много клюквы, согласно прогнозу, в этом сезоне будет в Витебской области, в Гомельской и Могилевской, как обычно, в остальных областях – ниже среднего. Хуже прошлогоднего ожидается и плодоношение грибных угодий. Правда, тут все может измениться в сторону повышения, если летом будет достаточно осадков.

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# Грибы # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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