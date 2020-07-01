Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне

Новости Беларуси. Белорусские ученые выдали прогноз урожайности дикорастущих ягод в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На основании анализа различных данных, погодных условий и замеченных тенденций ожидается, что урожай черники в Витебской и Гродненской областях будет чуть выше среднего, в Брестской, Гомельской и Минской – средним, а в Могилевской – ниже среднего. Хорошего урожая брусники в 2020 году ожидать не стоит. Особенно в Гомельской области, там он прогнозируется низким. Не стоит особо рассчитывать и на голубику.