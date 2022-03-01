Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 12% годовых. Почему принято такое решение?

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования повышается до 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это решение принято на фоне резкого обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций, принятых странами Запада.

Напомним, что от этого показателя зависят все остальные ставки в экономике. Например, те, по которым банки привлекают депозиты и выдают кредиты. Нацбанк информирует, что продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в стране.