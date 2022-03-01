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Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 12% годовых. Почему принято такое решение?

01 марта 2022 16:16
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования повышается до 12 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это решение принято на фоне резкого обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций, принятых странами Запада.  

Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 12% годовых. Почему принято такое решение?-1

Напомним, что от этого показателя зависят все остальные ставки в экономике. Например, те, по которым банки привлекают депозиты и выдают кредиты. Нацбанк информирует, что продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в стране.  

О других новостях экономики за 1 марта читайте здесь.  

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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