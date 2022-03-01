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Беларусь может поставлять в Армению сельхозтехнику и удобрения

01 марта 2022 16:14
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия могут поставлять в Армению сельскохозяйственную технику и удобрения. Еще один вектор – продажи в Беларусь плодоовощной продукции и других товаров made in Армения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь может поставлять в Армению сельхозтехнику и удобрения-1

В целом за 2021 год взаимный товарооборот между нашими странами составил более 97 миллионов долларов. Мы экспортируем более чем 415 наименований, в их числе 75 новых позиций. Больше всего Беларусь поставляет молочной продукции, мебели, лекарств, электрических трансформаторов, вычислительных машин для автоматической обработки информации, бумаги и картона.

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# Беларусь-Армения # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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