Новости экономики на РТР-Беларусь за 04.01.2023

Новости Беларуси. Сколько новых инвесторов пришли в белорусские свободные экономические зоны в прошлом году? Насколько выросло потребление электричества для отопления и нагрева воды в жилфонде? И сколько транспортных средств прошли техосмотр в 2022-м? Подробности в обзоре экономических событий в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Свободные экономические зоны Беларуси привлекают все больше резидентов Как сообщили в Минэкономики, число компаний на территориях отечественных СЭЗ в прошлом году выросло на 10 %. Работать начали более полусотни новых компаний, которые заявили инвестиции на общую сумму 260 миллионов долларов и планируют создать более 2,5 тысячи рабочих мест. Резиденты действуют в таких сферах, как дерево- и металлообработка, химическая промышленность, логистика, производство лекарств и медицина, машиностроение, сельское хозяйство. Реализуются и крупные проекты: возведение транспортно-логистического центра в «Великом камне», контейнерного терминала в Гродненской области, открытие тепличного комплекса под Брестом и завода по выпуску топливных гранул в Полоцке. В прошлом году в белорусских СЭЗ открыли три крупных энергообъекта, а до конца текущего построят еще шесть.

В Беларуси растет потребление электричества для отопления и горячего водоснабжения По данным «Белэнерго», за 10 месяцев прошлого года на эти нужды направлено на 80 % больше электроэнергии, чем в том же периоде годом ранее. В Беларуси активно строятся как отдельные дома, так и целые кварталы с «зеленым» энергопотреблением. До конца пятилетки планируется построить порядка двух миллионов квадратных метров такого жилья. Некоторые уже возведенные жилые дома с печным отоплением переводятся на электрический обогрев. Чтобы поощрять граждан переводить свое жилье на зеленую энергию, введены стимулирующие тарифы, а также есть возможность возврата части расходов. Благодаря таким мерам в январе – октябре 2022 года к электросетям подсоединены почти 11 тысяч одноквартирных жилых домов.

Более 1,3 миллиона разрешений на допуск к участию в движении выдано в Беларуси в прошлом году Это почти на 16 % меньше, чем в 2021-м. В ушедшем году большая часть документов выдана физлицам – свыше 1,1 миллиона, или почти 82 %. В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортом без техосмотра запрещено. Нарушителям грозит штраф. Курсы основных валют, установленных Нацбанком.