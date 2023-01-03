Новости экономики на РТР-Беларусь за 03.01.2023

Новости Беларуси. Закон о бюджете на наступивший год официально зарегистрирован в Нацреестре, Беларусь установила абсолютный рекорд поставок продовольствия, а в «Великом камне» поприветствовали юбилейного резидента. Подробности в обзоре экономических событий в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Главные финансовые законы на 2023 год зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Беларуси Речь идет о бюджетных и налоговых нормах. Ряд из них уже начал действовать, другие вступят в силу в течение года. Так, на бюджетные расходы в этом году выделено более 36,5 миллиарда рублей. Дефицит составит менее 10 %, его покроют внешние займы и остатки бюджета. Почти на миллиард рублей выросли дотации на оборонный сектор. Возросло финансирование силовых ведомств. Более чем три четверти доходов от НДС отправят в республиканский бюджет, остальное распределят между регионами страны. Главной налоговой новеллой наступившего года станет взимание платы за профессиональный доход. Нововведение затронет занятых людей в таких сферах, как ремесло, агроэкотуризм, видеооператоров, парикмахеров, репетиторов и ряд других.

Абсолютный рекорд. По итогам 2022 года Беларусь экспортировала продовольствия на сумму 8,3 миллиарда долларов Как сообщили в Минсельхозпроде, это максимум за всю историю независимой Беларуси. Рост по сравнению с 2021 годом составил более 1,5 миллиарда долларов. По многим транспортным направлениям поставки удалось нарастить, например, в Россию и Китай, страны СНГ, Азии, Африки. Основной товар – молочная продукция. По экспорту данной позиции Беларусь входит в мировую пятерку лидеров. Немаловажный фактор для увеличения экспорта – хороший урожай зерновых культур, сахарной свеклы, картофеля, рапса и овощей.

Число резидентов индустриального парка «Великий камень» достигло сотни Две компании зарегистрированы на площадке за несколько дней до Нового года. Одна из них имеет китайский капитал и займется электронной коммерцией, логистикой торговли механическим и электрооборудованием. Другой резидент – белорусский. Он будет выпускать индивидуальные протезы костной ткани с помощью 3D-печати. Это перспективные технологии, которые используются в хирургии, травматологии, стоматологии и даже при борьбе с онкологией. Также соглашения о намерении вступить в «Великий камень» подписали еще две китайские компании. По итогам 2022 года резидентами парка стали около 20 предприятий. Курсы валют, установленные Нацбанком.