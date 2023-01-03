Закон о бюджете Беларуси на 2023 год официально утверждён

Новости Беларуси. Закон о бюджете страны на 2023 год официально утвержден. Документы вступили в силу с 1-го числа нового года, а налоговые поправки будут вводиться поэтапно – с 1 января, 1 июля и 27 июля текущего года, а также с 1 января 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы на 2023 год запланированы более чем в 36,5 миллиарда рублей. При этом почти на 1 миллиард увеличивается финансирование на национальную оборону. Дефицит составит чуть более 3 миллиардов рублей. Традиционно разницу между расходами и доходами планируется закрыть за счет внешних заимствований и остатков бюджета.

Больше новостей экономики за 3 января читайте здесь.