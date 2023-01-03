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Закон о бюджете Беларуси на 2023 год официально утверждён

03 января 2023 17:07
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Новости Беларуси. Закон о бюджете страны на 2023 год официально утвержден. Документы вступили в силу с 1-го числа нового года, а налоговые поправки будут вводиться поэтапно – с 1 января, 1 июля и 27 июля текущего года, а также с 1 января 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон о бюджете Беларуси на 2023 год официально утверждён-1

Расходы на 2023 год запланированы более чем в 36,5 миллиарда рублей. При этом почти на 1 миллиард увеличивается финансирование на национальную оборону. Дефицит составит чуть более 3 миллиардов рублей. Традиционно разницу между расходами и доходами планируется закрыть за счет внешних заимствований и остатков бюджета.

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# Закон # Экономика # Фотофакт

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