Новая версия энергетического баланса с учетом мощностей строящейся АЭС формируется в Беларуси

Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Дмитрий Крутой на заседании президиума Совмина.

Обсуждался вопрос внесения изменений и дополнений в директиву Президента об экономии и бережливости. С принятием документа в Беларуси началась серьезная модернизация энергосистемы. Её ключевым моментом станет введение в строй АЭС. Планируется, что появятся и новые направления в работе промышленности.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Появление АЭС изменяет весь энергобаланс. Новая версия баланса формируется, и мы ждем предложений от нашей промышленности, как использовать эту новую электроэнергию, получаемую от АЭС.