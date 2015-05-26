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Новая версия энергетического баланса с учетом мощностей строящейся АЭС формируется в Беларуси

26 мая 2015 14:24
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Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Дмитрий Крутой на заседании президиума Совмина.

Обсуждался вопрос внесения изменений и дополнений в директиву Президента об  экономии и бережливости. С принятием документа в Беларуси началась серьезная модернизация энергосистемы. Её ключевым моментом станет введение в строй АЭС. Планируется, что появятся и новые направления в работе   промышленности.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Появление АЭС изменяет весь энергобаланс. Новая версия баланса формируется, и мы ждем предложений от нашей промышленности, как использовать эту новую электроэнергию, получаемую от АЭС.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики # Дмитрий Крутой

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