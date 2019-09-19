«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки
Новости Беларуси. Белорусские яблоки круглый год в торговой сети Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже в нынешний неурожайный год кооператорам удалось нарастить заготовки витаминной продукции. Для того, чтобы удовлетворить спрос населения на отечественный продукт, уже закупили свыше 27 тысяч тонн яблок. Выросли объемы заготовок и других овощей и фруктов.
Точные цифры знает корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, корреспондент:
Этот сад – живое доказательство того, что неурожайных лет не бывает. Сейчас на деревьях около 1000 тонн яблок. Здесь 26 сортов. Все подобрано так, что зреют яблоки с июля по конец ноября. Каждый месяц свежий товар с оригинальным вкусом.
Владимир Мещерский, глава фермерского хозяйства:
Прежде всего нужно иметь качество. Если будет качество продукта, то его всегда возьмут. Мы плотно работаем с райпо, с облпотребсоюзом, с сетевыми компаниями.
За стабильным качеством сюда регулярно приезжает заготовитель Зинаида Разуванова. Среди ее поставщиков хозяйство на особом счету: за эти яблоки покупатель голосует рублем.
Зинаида Разуванова, заготовитель Гомельского филиала облпотребобщества:
Хватает яблока. Заготовили на переработку 256 тонн, и товарное яблоко мы в основном берем в этом фермерском хозяйстве.
Золотое соотношение цены и качества в сезон ищет целая армия заготовителей Белкоопсоюза. Почти 2000 специалистов помогают белорусским производителям выгодно продать урожай, а потребителям – недорого купить витаминную продукцию.
Нина Лин, директор Гомельского филиала облпотребобщества:
План перевыполнили в несколько раз в товарном: яблоки в восемь раз, лук в четыре раза, картошку в пять раз. Это все говорит о том, что наша цена достаточно конкурентная, покупатель идет. Это радует.
Одних только яблок в 2019 году уже заготовлено 27 тысяч тонн. Активно заготавливается картофель, томаты, капуста, клюква и грибы. Весь товар мгновенно отправляется в торговую сеть потребкооперации, а это свыше 5000 магазинов только на селе. Доступно каждому.
Товар ничем не хуже что здесь, что на рядах. Но здесь дешевле.
Мне кажется, что у них ниже цены, и всегда продукция более-менее хорошая.
Еще один неоспоримый плюс системы потребкооперации – стабильное предложение. Собственная сеть плодо- и овощехранилищ мощностью в 30 тысяч тонн – залог того, что у белорусов на столах круглый год будут свежие отечественные витамины.