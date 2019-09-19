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«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки

19 сентября 2019 16:52
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Новости Беларуси. Белорусские яблоки круглый год в торговой сети Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже в нынешний неурожайный год кооператорам удалось нарастить заготовки витаминной продукции. Для того, чтобы удовлетворить спрос населения на отечественный продукт, уже закупили свыше 27 тысяч тонн яблок. Выросли объемы заготовок и других овощей и фруктов.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-1

Точные цифры знает корреспондент Александр Добриян.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-4

Александр Добриян, корреспондент:
Этот сад – живое доказательство того, что неурожайных лет не бывает. Сейчас на деревьях около 1000 тонн яблок. Здесь 26 сортов. Все подобрано так, что зреют яблоки с июля по конец ноября. Каждый месяц свежий товар с оригинальным вкусом.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-7

Владимир Мещерский, глава фермерского хозяйства: 
Прежде всего нужно иметь качество. Если будет качество продукта, то его всегда возьмут. Мы плотно работаем с райпо, с облпотребсоюзом, с сетевыми компаниями.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-10

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-12

За стабильным качеством сюда регулярно приезжает заготовитель Зинаида Разуванова. Среди ее поставщиков хозяйство на особом счету: за эти яблоки покупатель голосует рублем.  

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-15

Зинаида Разуванова, заготовитель Гомельского филиала облпотребобщества:
Хватает яблока. Заготовили на переработку 256 тонн, и товарное яблоко мы в основном берем в этом фермерском хозяйстве.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-18

Золотое соотношение цены и качества в сезон ищет целая армия заготовителей Белкоопсоюза. Почти 2000 специалистов помогают белорусским производителям выгодно продать урожай, а потребителям – недорого купить витаминную продукцию.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-21

Нина Лин, директор Гомельского филиала облпотребобщества:
План перевыполнили в несколько раз в товарном: яблоки в восемь раз, лук в четыре раза, картошку в пять раз. Это все говорит о том, что наша цена достаточно конкурентная, покупатель идет. Это радует.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-24

Одних только яблок в 2019 году уже заготовлено 27 тысяч тонн. Активно заготавливается картофель, томаты, капуста, клюква и грибы. Весь товар мгновенно отправляется в торговую сеть потребкооперации, а это свыше 5000 магазинов только на селе. Доступно каждому.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-27

Товар ничем не хуже что здесь, что на рядах. Но здесь дешевле.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-30

Мне кажется, что у них ниже цены, и всегда продукция более-менее хорошая.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-33

Еще один неоспоримый плюс системы потребкооперации – стабильное предложение. Собственная сеть плодо- и овощехранилищ мощностью в 30 тысяч тонн – залог того, что у белорусов на столах круглый год будут свежие отечественные витамины.

«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки-36

# Реклама # Экономика # Александр Добриян # Владимир Мещерский # Зинаида Разуванова # Нина Лин # Фотофакт

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