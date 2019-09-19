«Неурожайных лет не бывает». Белорусская потребкооперация наращивает объёмы заготовки

Новости Беларуси. Белорусские яблоки круглый год в торговой сети Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже в нынешний неурожайный год кооператорам удалось нарастить заготовки витаминной продукции. Для того, чтобы удовлетворить спрос населения на отечественный продукт, уже закупили свыше 27 тысяч тонн яблок. Выросли объемы заготовок и других овощей и фруктов.

Точные цифры знает корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Этот сад – живое доказательство того, что неурожайных лет не бывает. Сейчас на деревьях около 1000 тонн яблок. Здесь 26 сортов. Все подобрано так, что зреют яблоки с июля по конец ноября. Каждый месяц свежий товар с оригинальным вкусом.

Владимир Мещерский, глава фермерского хозяйства:

Прежде всего нужно иметь качество. Если будет качество продукта, то его всегда возьмут. Мы плотно работаем с райпо, с облпотребсоюзом, с сетевыми компаниями.

За стабильным качеством сюда регулярно приезжает заготовитель Зинаида Разуванова. Среди ее поставщиков хозяйство на особом счету: за эти яблоки покупатель голосует рублем.

Зинаида Разуванова, заготовитель Гомельского филиала облпотребобщества:

Хватает яблока. Заготовили на переработку 256 тонн, и товарное яблоко мы в основном берем в этом фермерском хозяйстве.

Золотое соотношение цены и качества в сезон ищет целая армия заготовителей Белкоопсоюза. Почти 2000 специалистов помогают белорусским производителям выгодно продать урожай, а потребителям – недорого купить витаминную продукцию.

Нина Лин, директор Гомельского филиала облпотребобщества:

План перевыполнили в несколько раз в товарном: яблоки в восемь раз, лук в четыре раза, картошку в пять раз. Это все говорит о том, что наша цена достаточно конкурентная, покупатель идет. Это радует.

Одних только яблок в 2019 году уже заготовлено 27 тысяч тонн. Активно заготавливается картофель, томаты, капуста, клюква и грибы. Весь товар мгновенно отправляется в торговую сеть потребкооперации, а это свыше 5000 магазинов только на селе. Доступно каждому.

Товар ничем не хуже что здесь, что на рядах. Но здесь дешевле.

Мне кажется, что у них ниже цены, и всегда продукция более-менее хорошая.