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Не просто демонстрация, а работа на результат. Белорусские продукты представили на выставке в Нур-Султане

26 мая 2022 18:17
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Единственные в Беларуси глазированные сырки без добавления сахара, а также линейка мягких сыров и творожных кремов, белорусская молочка и колбасные изделия – лучшие образцы отечественной пищевой промышленности представлены на международной выставке в Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Не просто демонстрация, а работа на результат. Белорусские продукты представили на выставке в Нур-Султане-1

Эмбарго дало старт перераспределению сфер влияния на продовольственном рынке. На него пробиваются новые игроки, и первым инструментом их экспансии является как раз таки массированное участие в ведущих отраслевых выставках по всему миру. Сегодня для белорусских компаний на первом месте не просто участие в форумах и демонстрация достижений, а результат в виде подписанных контрактов и заключенных соглашений.

# Выставка # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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